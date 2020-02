Asseco SEE rekomenduje 0,74 zł dywidendy na akcję za 2019 r.



Warszawa, 24.02.2020 (ISBnews) - Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) rekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2019 w wysokości 0,74 zł na jedną akcję, podała spółka.

"Łączna kwota przeznaczona na dywidendę (z zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz kapitału rezerwowego) wynosi 38 401 745,74 zł" - czytamy w komunikacie.

Asseco South Eastern Europe S.A. zajmuje się działalnością holdingową, polegającą przede wszystkim na zarządzaniu liniami biznesowymi, których działalność koncentruje się w aktualnie należących do Grupy ASEE spółkach z sektora IT z regionu Europy Południowo-Wschodniej i Turcji, a także na inwestowaniu w nowe spółki w tym regionie. ASEE S.A. prowadzi również działalność operacyjną w zakresie sprzedaży usług i oprogramowania wspierającego kanały komunikacji z klientami i procesy biznesowe (contact center), a także rozwiązań uwierzytelniających. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.



(ISBnews)