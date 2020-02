Mercor planuje rozwój sprzedaży zagranicznej w kolejnych miesiącach



Warszawa, 25.02.2020 (ISBnews) - Mercor planuje w kolejnych miesiącach m.in. rozwój sprzedaży zagranicznej oraz dokończenie inwestycji w zakład produkcyjny płyty mcr Silboard, gdzie do wydania pozostało ok. 12 mln zł, poinformował ISBnews prezes Krzysztof Krempeć.

Kwartał wcześniej prezes informował m.in., że ważnym wydarzeniem I półrocza r.obr. było uzyskanie progu rentowności przez spółkę DFM Doors.

"DFM Doors uzyskała trwałą rentowność. Spółka będzie się rozwijała, głównym celem jest zwiększenie sprzedaży i szersze wyjście poza Polskę. Sprzedajemy oddzielenia przeciwpożarowe na Słowację i do Czech, w następnej kolejności będziemy sprzedawali je na Węgrzech i w Rumunii poprzez nasze spółki zależne na tych rynkach. Jeśli chodzi o rozwój produktowy tej spółki, prowadzimy badania nad powiększeniem oferty o bramy przeciwpożarowe" - powiedział Krempeć w rozmowie z ISBnews.

W III kw. roku obrotowego (tj. w IV kw. roku kalendarzowego 2019) grupa kontynuowała projekt inwestycyjny związany ze zwiększeniem skali produkcji innowacyjnej płyty ogniochronnej mcr Silboard.

"W zakładzie koło Płocka mocno zaawansowane prace idą zgodnie z harmonogramem, do zainwestowania w tym obszarze pozostało jeszcze ok. 12 mln zł, głównie w środki trwałe" - wyjaśnił prezes.

Potwierdził też wcześniejsze przewidywania o spowolnieniu na krajowym rynku, jednak według niego ostatni kwartał roku obrotowego nie powinien przynieść trudności spółce.

"Nie spodziewamy się żadnych 'sensacji', jeśli chodzi o sprzedaż czy zamówienia. Faktem jest, że sprzedaż w Polsce jest o 9% niższa [r/r w samym III kw. r.obr.] i zamówienia są także niższe - co pokazuje, że w kraju nie ma już tak dynamicznego rozwoju jaki był widoczny wcześniej. Natomiast perspektywy Grupy Mercor są dobre, bo jest duża przestrzeń do wzrostu za granicą, która dziś generuje 49% przychodów. Słabszą sytuację w Polsce chcemy równoważyć dalszym rozwojem za granicą " - wyjaśnił Krempeć.

Z jego słów wynika, że sytuacja spółki jest dobra, jednak w kontekście ewentualnej dywidendy za 2019/2020 r. musi być brana pod uwagę tocząca się inwestycja.

"Jako prezes zawsze jestem za dywidendą. Decyzja będzie zależeć od akcjonariuszy, biorąc pod uwagę nasze potrzeby inwestycyjne. Wyniki są zgodne z naszymi oczekiwaniami, spadło zadłużenie, wskaźnik dług netto do EBITDA jest na bardzo dobrym poziomie ok. 2x. Jednak realizujemy ważną inwestycję w płytę ogniochronną, która wymaga kolejnych nakładów" - podkreślił.

"Natomiast przegląd opcji toczy się, w tempie nieco wolniejszym niż przewidywaliśmy. Będziemy informować o jego efektach" - powiedział także prezes.

W listopadzie 2019 r. Mercor zdecydował o ponownym rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych. Wcześniej, we wrześniu 2019 r. spółka podjęła decyzję o odstąpieniu od planów związanych z procesem pozyskania inwestora finansowego poprzez zaoferowanie na jego rzecz mniejszościowego pakietu nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru oraz o jednoczesnym zakończeniu procesu przeglądu opcji.

Mercor odnotował 6,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku finansowego 2019/2020 wobec 7,49 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 10 mln zł wobec 11,7 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 103,44 mln zł w III kw. r.fin. 2019/2020 wobec 103,36 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. r.fin. 2019/2020 spółka miała 18,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 15,17 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 294,44 mln zł w porównaniu z 278,38 mln zł rok wcześniej. Zysk netto ogółem wyniósł 19,92 mln zł.

Grupa w okresie od kwietnia do grudnia utrzymała podobny do ubiegłorocznego poziom sprzedaży w kraju (-1%): 149,5 mln zł. Sprzedaż zagraniczna wzrosła o 14%, do 145 mln zł. Sprzedaż w Polsce stanowiła po trzech kwartałach 51% przychodów grupy, a sprzedaż zagraniczna 49%. W okresie tym wartość zamówień grupy wyniosła 293,5 mln zł (-3% r/r).

Grupa Mercor celuje w ugruntowanie pozycji lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz umacnianie swojej pozycji jednego z głównych europejskich graczy na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

Tomasz Chaberko

(ISBnews)