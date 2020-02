Nowelizacji prawa budowlanego, która została skierowana do podpisu prezydenta, zawiera istotne przepisy dotyczące wyboru ogrzewania. Utrudnią one instalowanie w domach pieców węglowych. Popularną praktyką jest stosowanie w domach "kopciuchów" - tanich pieców na paliwa stałe, które zastępują na przykład piec gazowy albo ogrzewanie z sieci. Właściciele domów chcą w ten sposób zaoszczędzić na kosztach, licząc że ogrzewanie węglem jest tańsze. To nie będzie już takie proste.

Wybór ogrzewania

Jeśli pozwolenie budowlane dotyczy budynku, który ma ogrzewanie z sieci ciepłowniczej, gazowej albo OZE to nie będzie można dowolnie zmienić potem ogrzewania na węglowe. Według noweli, "zmiany źródła ciepła do ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej, ze źródła zasilanego paliwem ciekłym, gazowym, odnawialnym źródłem energii lub z sieci ciepłowniczej, na źródło opalane paliwem stałym" to istotne odstąpienie od pozwolenia na budowę (art. 36a). Jeśli właściciel domu będzie chciał to przeprowadzić, musi starać się o zmianę pozwolenia na budowę.

Nowelizacja wprowadziła też wyraźny zapis, że projekt architektoniczno-budowlany obejmuje informację o wyposażeniu technicznym budynku, w tym projektowanym źródle lub źródłach ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej (art. 34).

Warto przypomnieć, że już nowelizacja prawa ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw wzmocniła obowiązek przyłączania budynków do sieci ciepłowniczej. Rozszerzony art. 33 prawa budowlanego nakłada na projektanta obowiązek złożenia oświadczenia o tym, czy budynek może być przyłączony do sieci ciepłowniczej. Oświadczenie to projektant składa pod rygorem odpowiedzialności karnej.

