W. Brytania: Pierwszy przypadek koronawirusa w Irlandii Północnej

Źródło: PAP

Pierwszy przypadek koronawirusa potwierdziły w czwartek wieczorem służby medyczne Irlandii Północnej, co oznacza, że liczba zachorowań w całym Zjednoczonym Królestwie wzrosła do 16. Pacjent przybył do Irlandii Północnej z Włoch przez Dublin.