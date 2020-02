Kelner w restauracji i pracownik hotelu



Pierwsza grupa poszukiwanych na sezon pracowników, to osoby zatrudnione w restauracjach i hotelach. Często bywa tak, że ze względu na wzmożony ruch potrzebnych jest więcej rąk do pracy. Zatem można podjąć pracę jako pokojowa bądź konserwator w hotelu albo kelner czy pomoc kuchenna w restauracji. Bardziej znaczące stanowiska są zwykle zajęte na ten czas, choć oczywiście można liczyć również na znalezienie zatrudnienia na zastępstwo, kiedy stali pracownicy z różnych przyczyn muszą skorzystać z dłuższego zwolnienia lekarskiego. Taką pracę można w pewien sposób połączyć z wypoczynkiem, zwłaszcza, jeśli jest to praca w systemie 12 godzinnym, gdzie obowiązuje dzień przerwy według kodeksu pracy.

Zatrudnienie w służbach drogowych i typowa praca sezonowa



Poza pracą w restauracji czy hotelu można podjąć ją w służbach drogowych oraz firmach zajmujących się odśnieżaniem parkingów i dachów. Tutaj oczywiście jest to praca na zlecenie. W przypadku służb drogowych potrzebne są dodatkowo uprawnienia do prowadzenia odśnieżarek i piaskarek. Będąc zapalonym narciarzem można również zdobyć uprawnienia instruktora w szkole narciarskiej. W ten sposób w okresie ferii zimowych, a nawet całym sezonie zimowym można podjąć pracę jako instruktor. Oczywiście możliwość pracy jest tu ściśle uzależniona od panujących warunków. Z pewnością na bardziej pewną pracę sezonową można liczyć w branży turystycznej, gdyż niezależnie od panującej aury w okresie urlopowym pojawiają się turyści. Oferty pracy tymczasowej i sezonowej można znaleźć bez trudu w internecie. Oczywiście wynagrodzenie jest uzależnione od doświadczenia, a także ruchu panującego w danej miejscowości i danym hotelu, schronisku czy uzdrowisku. Zatrudnienie przy odśnieżaniu może być traktowane jako dodatkowe. Wśród wielu propozycji pracy z pewnością każdy może znaleźć coś odpowiedniego. Trzeba oczywiście pamiętać o właściwym przygotowaniu CV oraz listu motywacyjnego, gdyż jest to przepustka do dalszej rozmowy kwalifikacyjnej.