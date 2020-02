Echo ma przedwstępne umowy zakupu 3 nieruchomości od Tesco za min. 42,5 mln euro



Warszawa, 28.02.2020 (ISBnews) - Echo Investment podpisało przedwstępne umowy zakupu trzech centrów handlowych pierwszej generacji należących do grupy Tesco. Na działkach położonych w Poznaniu, Łodzi i Krakowie może powstać łącznie ok. 240 tys. m2 powierzchni mieszkaniowej, biurowej i handlowo-usługowej, podało Echo. Cena netto wyniesie łącznie co najmniej 42,5 mln euro. Zawarcie umów przyrzeczonych powinno nastąpić nie później niż na początku 2021 r.

"Duże polskie miasta są już mocno zurbanizowane, w związku z czym dostępność terenów z jasną sytuacją prawną, dobrze skomunikowanych, objętych planami zagospodarowania przestrzennego lub o wyraźnym przeznaczeniu, jest ograniczona. Chcąc pozyskać duże, bardzo atrakcyjne działki bierzemy pod uwagę zakup centrów handlowych starszej generacji, których lokalizacja wpisana jest już na stałe w tkankę miasta, a której my możemy nadać nowe funkcje" - powiedziała członek zarządu odpowiedzialna za dział inwestycji Małgorzata Turek, cytowana w komunikacie.

Działki znajdują się w Poznaniu przy ul. Opieńskiego, Łodzi przy ul. Widzewskiej oraz w Krakowie przy ul. Kapelanka. Deweloper planuje przeznaczyć wszystkie działki pod zabudowę wielofunkcyjną. Powstanie na niej ok 4 tys. mieszkań, powierzchnia handlowo-usługowa, natomiast w Krakowie - także biurowa, podano także.

Do czasu rozpoczęcia robót budowlanych istniejącymi centrami handlowymi będzie zarządzało Echo Investment. Przestrzeń biurowa i sklep Tesco w Krakowie będzie funkcjonować bez zmian, także w trakcie budowy, jak i po jej zakończeniu. Obiekty w Poznaniu i Łodzi będą działać do momentu uzyskania pozwoleń i rozpoczęcia prac. Ponadto Echo Investment zamierza stworzyć przestrzeń dla obecnych najemców w planowanych projektach wielofunkcyjnych.

"Grunty należące do spółek z grupy Tesco są doskonale zlokalizowane i idealnie wpisują się w strategię Echo Investment rozwoju mieszkaniowej części biznesu" - podkreślono.

To kolejna transakcja Echo Investment z Tesco. Pod koniec ubiegłego roku deweloper odkupił od tej sieci handlowej teren w Warszawie przy ul. KEN, obok stacji metra Kabaty. Obszar ten zostanie przekształcony w miastotwórczy projekt, tzw. destination, odzwierciedlający charakter dzielnicy przede wszystkim w kontekście zieleni i sąsiedztwa Lasu Kabackiego, przypomniano.

Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW.

(ISBnews)