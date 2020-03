Vigo System miał 13,88 mln zł zysku netto, 14,02 mln zł zysku EBIT w 2019 r.



Warszawa, 04.03.2020 (ISBnews) - Vigo System odnotował 13,88 mln zł jednostkowego zysku netto w 2019 r. wobec 13,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 14,02 mln zł wobec 12,77 mln zł zysku rok wcześniej.



Przychody ze sprzedaży sięgnęły 42,89 mln zł w 2019 r. wobec 37,42 mln zł rok wcześniej.

"Był to kolejny bardzo udany okres, w którym ustanowiliśmy nowe rekordy sprzedaży, a także zakończyliśmy zasadniczą część naszego programu inwestycyjnego planowanego na lata 2016-2020. Miniony rok zakończyliśmy z 42,8 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 13,9 mln zł zysku netto, co oznacza odpowiednio 14,6% oraz 6,6% wzrostu w stosunku do 2018 r. Jestem szczególnie dumny z wyników sprzedaży do klientów z szeroko pojętego segmentu przemysłowego, w którym czwarty rok z rzędu odnotowaliśmy ponad 20-proc. dynamikę wzrostu. Segment ten stanowi już blisko 60% przychodów spółki" - napisał prezes Adam Piotrowski w liście do akcjonariuszy.

"W 2020 r. będziemy kontynuować inwestycje, zarówno w zwiększenie mocy produkcyjnych i poprawę efektywności produkcji, w tym w nowy cleanroom, ale także w rozwój technologii oraz wdrażania nowych produktów. Dzięki zdobytemu dofinansowaniu ze środków publicznych jesteśmy w stanie znacznie przyspieszyć prace nad nowymi typami sensorów, które mogą być produkowane w znacznie większych wolumenach oraz bardziej atrakcyjnych cenach niż sensory z dotychczasowej oferty spółki" - zapowiedział także prezes.

Vigo System jest światowym liderem w produkcji niechłodzonych, fotonowych detektorów czerwieni. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 42,89 mln zł w 2019 r.



