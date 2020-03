W przedstawionym raporcie oszacowano, że w okresie od 1 marca do 31 maja do Włoch przyjedzie o ponad 31 milionów turystów mniej niż zwykle w tym czasie. To oznacza straty dla tej branży.

"Niestety ponosimy konsekwencje przekazów medialnych, które są bardziej śmiertelne od wirusa" - oświadczył prezes federacji Confturismo-Confcommercio Luca Patane.

O drastycznym spadku rezerwacji w hotelach informują ich właściciele z wielu regionów Włoch oraz przede wszystkim z wielkich miast, odwiedzanych przez miliony turystów, w tym Rzymu, Wenecji i Florencji.