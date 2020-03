Źródło: forsal.pl

Inwestorzy rzucili się na akcje polskiego producenta płatków higienicznych i chusteczek antybakteryjnych. Akcje spółki Harper Hygienics wystrzeliły w górę przez koronawirusa. To kolejna polska spółka, która zarabia na epidemii. O prawie 30 proc. drożeją też walory Global Cosmedu, do którego należą m.in. marki Kret i Apart Natural.