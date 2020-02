PZ Cormay zgłosił dwa odczynniki immunologiczne Maglumi, tj.: (i) 2019-nCoV IgG oraz (ii) 2019-nCoV IgM wykrywające obecność koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19 w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Polsce (URPL), podała spółka.

"Testy przeznaczone są do laboratoryjnej diagnostyki immunologicznej i umożliwiają oznakowanie ilości przeciwciał (IgG i IgM) przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2. Testy opracowane zostały przez Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd. i używane są już w innych krajach. W dniu 19 lutego 2020 r. Shenzen złożyła deklarację CE, umożliwiającą stosowanie testów na rynkach krajów Unii Europejskiej" - czytamy w komunikacie.

Zgłoszenie w URPL umożliwi spółce natychmiastowe rozpoczęcie dystrybucji testów w Polsce, podkreślono.

Po tej informacji akcje spółki PZ Cormay na warszawskiej giełdzie gwałtownie podrożały osiągając w czwartek ceną maksymalną na poziomie 1,5 zł. Rano jedna akcja spółki kosztowała poniżej 1 zł (96 groszy), co daje wzrost o ponad 56 proc. W piątek kurs nadal rósł osiągając szczyt na poziomie 1,96 zł, co od czwartkowego porannego notowania oznacza wzrost o ponad 104 proc. Później cena akcji nieco spadła. Około 12:20 za papiery PZ Cormay inwestorzy płacili 1,75 zł.

PZ Cormay to producent odczynników diagnostycznych i dystrybutor aparatury medycznej. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2008 r.

