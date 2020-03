Warszawa, 04.03.2020 (ISBnews) - Orlen Oil - spółka z Grupy PKN Orlen - w ciągu kilku dni planuje rozpocząć produkcję płynów aseptycznych do dezynfekcji rąk, zapowiedział prezes koncernu Daniel Obajtek.



"W ciągu kilku dni nasza spółka Orlen Oil rozpocznie produkcję płynów aseptycznych do dezynfekcji rąk. Nasze laboratoria i linie produkcyjne w Jedliczu są już dostosowywane do tego, aby jak najszybciej odpowiedzieć na oczekiwania klientów i wzmocnić bezpieczeństwo sanitarne kraju" - napisał Obajtek na swoim profilu na Twitterze.



Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.



(ISBnews)