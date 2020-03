Gaz-System przyłączy do sieci nowy blok ZEW Kogeneracja w EC Czechnica



Warszawa, 04.03.2020 (ISBnews) - Gaz-System zawarł z Zespołem Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja umowę na przyłączenie do sieci przesyłowej nowego bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Czechnica w Siechnicach k/Wrocławia, podał Gaz-System.

"Przyłączenie elektrociepłowni Czechnica do sieci przesyłowej Gaz-System to kolejny projekt, uwzględniający wykorzystanie gazu dostarczanego za pośrednictwem Terminalu LNG oraz gazociągu Baltic Pipe. Z naszą pomocą elektrociepłownia będzie mogła skorzystać z bardziej przyjaznego dla środowiska paliwa, jakim jest gaz ziemny" - powiedział wiceprezes Gaz-Systemu Artur Zawartko, cytowany w komunikacie.

Umowa zakłada budowę gazociągu o dwóch średnicach: 500 mm (ok. 4,7 km) oraz 300 mm (ok. 6,5 km) wraz ze światłowodem oraz stacji gazowej. Gazociąg połączy nową elektrociepłownię z istniejącą infrastrukturą Gaz-Systemu.

Inwestycja została zaprojektowana na terenie trzech gmin: Oława, Domaniów oraz Siechnice. W większości trasa planowanego gazociągu przebiegać będzie wzdłuż istniejącej infrastruktury gazowej. Ograniczy to ingerencję w miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego do niezbędnego minimum, podano także.

"Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii Krajowy System Elektroenergetyczny zyska energię pochodzącą z niskoemisyjnych jednostek wytwórczych, spełniających kryterium emisyjności znacznie poniżej 550 kg CO2/MWh wymaganych przez Unię Europejską. Początek eksploatacji nowego bloku gazowo - parowego o łącznej mocy ok. 320 MWt zasilanych błękitnym paliwem planowany jest na 2023 r." - dodał prezes Kogeneracji Paweł Szczeszek.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja składa się z 3 zakładów produkcyjnych o łącznej mocy elektrycznej 365,7 MW i cieplnej 1 080,4 MW. Większościowy pakiet akcji spółki należy do Polskiej Grupy Energetycznej.

Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiada za przesył gazu ziemnego oraz zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce.

