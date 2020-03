PGE ma ponad 1000 hektarów gruntów pod instalacje fotowoltaiczne



Warszawa, 05.03.2020 (ISBnews) - Grupa kapitałowa PGE zabezpieczyła ponad 1000 hektarów gruntów pod instalacje fotowoltaiczne (PV). Na tych terenach będzie można zbudować farmy słoneczne o mocy ponad 500 MW, podała spółka.

Największe projekty zostaną realizowane w województwach: lubelskim, lubuskim, łódzkim, podkarpackim i zachodniopomorskimi, podała spółka. Umowy dzierżawy podpisano z blisko stu podmiotami. Są to prywatni właściciele i jednostki samorządu terytorialnego.

"W PGE rozwijamy zielony kierunek i do 2030 roku zamierzamy zbudować instalacje fotowoltaiczne o mocy 2,5 GW co umocni naszą pozycję lidera na rynku OZE w Polsce" - powiedział p.o. prezesa PGE Energia Odnawialna Paweł Mazurkiewicz, cytowany w komunikacie.

PGE Energia Odnawialna, odpowiedzialna za realizację Programu PV w ramach grupy, nawiązała również współpracę z wieloma instytucjami i przedsiębiorcami, w tym z dużymi państwowymi firmami, takimi jak Grupa Azoty, PKP i KGHM Polska Miedź. Pod inwestycje fotowoltaiczne trafiły ponadto tereny należące do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, np. ok 100 ha nieużytków położonych przy Elektrowni Bełchatów, podano także.

"Wśród planowanych inwestycji są z jednej strony małe, jednomegawatowe projekty takie jak: PV Bliskowice, PV Lesko, PV Lutol1 i PV Lutol2, które wygrały ostatnią, grudniową aukcję na sprzedaż energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii. Z drugiej strony grupa kapitałowa PGE jest zainteresowana instalacjami o mocy nawet ponad 100 MW" - czytamy dalej.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 25,95 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)