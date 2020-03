Jest to pierwsza z trzech umów na budowę A2 na trasie Mińsk Mazowiecki - Siedlce, podało Ministerstwo Infrastruktury (MI). Dla kolejnych odcinków autostrady A2 od węzła Groszki do węzła Gręzów oraz od węzła Gręzów do Siedlec trwa postępowanie przetargowe.



"Autostrada A2, która połączy zachodnią i wschodnią granicę naszego kraju, jest inwestycją o istotnym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego Polski. Podpisana dziś umowa jest kolejnym dowodem na konsekwentną realizację przez obecny rząd obietnicy budowy spójnego systemu nowoczesnych połączeń drogowych, zwiększającego bezpieczeństwo i komfort podróży" - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, cytowany w komunikacie.



Zadaniem wykonawcy, firmy Intercor, jest przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa autostrady A2 o przekroju dwujezdniowym z dwoma pasami ruchu i rezerwą pod budowę w przyszłości trzeciego pasa ruchu. W ramach zadania wybudowany zostanie węzeł Groszki. Ponadto powstaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska (np. ekrany akustyczne) i bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. bariery energochłonne).



Umowa o wartości 499,8 mln zł zostanie zrealizowana w ciągu 36 miesięcy od daty jej zawarcia. Przewidywany termin ukończenia prac to jesień 2023 r., wskazano również



"Na wschód od Warszawy w realizacji znajdują się już dwa odcinki autostrady A2 o łącznej długości 14,8 km: od węzła Lubelska do węzła Konik oraz od węzła Konik do obwodnicy Mińska Mazowieckiego. Koszt realizacji obu odcinków to 764,3 mln zł. Planowany termin udostępnienia drogi kierowcom to III kw. 2020 r." - przypomniano.



Trwają przygotowania do realizacji kolejnych etapów autostrady A2 od obwodnicy Mińska Mazowieckiego do granicy z Białorusią. Prace nad koncepcją programową dla odcinków od Siedlec przez Białą Podlaską do granicy państwa, o łącznej długości 95,5 km, zakończą się wiosną 2020 r.

