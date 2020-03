Grupa AB liczy na dobry rok pomimo zawirowań na rynku



Warszawa, 05.03.2020 (ISBnews) - Grupa AB liczy na dalsze wzrosty sprzedaży w tym roku kalendarzowym, a dzięki dużym zapasom nie widzi negatywnego wpływu na sprzedaż i dostawy w związku z koronawirusem, poinformowali przedstawiciele spółki.

"Wcześniej pojawiały się zapytania z rynku dlaczego utrzymujemy tak wysoki poziom zapasów, ale w obecnej sytuacji jest to raczej dobra informacja i na koniec IV kw. 2019 r. wynosiły one ponad 1,134 mld zł wobec 1 mld zł na koniec IV kw. 2018 r." – powiedział członek zarządu ds. finansowych Grzegorz Ochędzan podczas konferencji prasowej.

"Można powiedzieć, ze jesteśmy beneficjentem tej całej sytuacji. Choć warto zwrócić uwagę, że niektórzy producenci mają na przykład problem nie tyle związany z koronawirusem, ale na przykład z niską dostępnością procesorów Intela w wyniku przeprowdzonej przez tą firmę optymalizacji" - dodał prezes Andrzej Przybyło podczas konferencji prasowej.

Zdaniem Ochędzana, w krótkim terminie nie widać negatywnego wpływu na sprzedaż czy dostępność produktów, a w niektórych segmentach ona nawet wzrosła, jednak w dłuższym terminie - jeżeli nadal będzie się rozwijać epidemia - może ona wpłynąć mocniej na makroekonomię, a tym samym na popyt.

"W tej chwili nie wiemy co może się wydarzyć, ale przy spadku PKB spadnie zapewne popyt. Z drugiej strony, otrzymujemy sygnały z Chin m.in. z Wuhan, ze niektóre fabryki zaczynają wznawiać produkcje. Patrząc na sprzedaż w styczniu i lutym to nie widzimy spadków popytu, one są na podobnych poziomach co rok temu" – dodał Ochędzan.

Zdaniem przedstawicieli Grupy AB, spółka ma wciąż spore możliwości finansowania swoich potrzeb.

"Jeżeli chodzi o źródła finansowania dla nas, to chcielibyśmy utrzymać podział 60% kredyty i 40% obligacje, a może nawet nieco przesunąć go w kierunku rynku obligacji" – powiedział członek zarządu.

Dodał, ze spółka zapewne będzie chciała przeprowadzić kolejną emisję obligacji, ale o szczegółach poinformuje dopiero w kolejnych kwartałach. Wcześniej przedstawiciele spółki informowali, ze w lipcu będą zapadać obligacje o wartości 70 mln zl.

Zdaniem prezesa Przybyły, Grupa AB jest już liderem w Polsce w rozwiązaniach chmurowych (cloud).

"W naszej opinii cała dystrybucja oprogramowania będzie wchodziła do chmury i ten, kto będzie przygotowany zyska na tym. My jesteśmy przygotowani" – podkreślił prezes.

Grupa AB odnotowała 38,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I połowie roku obrotowego 2019/2020 (tj. w II poł. roku kalendarzowego 2019) wobec 35,31 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 419,8 mln zł w I poł. r. obr. 2019/2020 wobec 4 845,03 mln zł rok wcześniej.

Grupa AB jest jednym z największych podmiotów prowadzących działalność dystrybucyjną w branży IT w regionie Środkowej Europy obejmującym Polskę, Czechy i Słowację. AB S.A. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW od 2006 roku.

(ISBnews)