Renta wdowia: zastrzeżenia

Zdaniem „DGP” zastrzeżenia dotyczą przede wszystkim warunku, który przewiduje, że świadczenie przysługuje osobom, które nabyły prawo do renty rodzinnej nie wcześniej niż pięć lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

„Jak poinformował nas ZUS, jest to druga – po zbyt wysokiej kwocie aktualnie wypłacanego świadczenia – przyczyna odmowy wypłaty renty wdowiej” – podaje dziennik.

Rośnie liczba skarg

Autor tekstu pisze, że wzrasta liczba skarg kierowanych do RPO w tej sprawie. „W ocenie rzecznika nowe przepisy mogą naruszać konstytucyjną zasadę równości, a przyjęte kryterium wieku, w którym nastąpiła utrata małżonka, cechuje się arbitralnością i brakiem proporcjonalności” – czytamy.

To stanowisko – podaje gazeta – podziela dr Katarzyna Kalata, radca prawny z Kancelarii Kalata. Jej zdaniem istnieją podstawy do złożenia skargi do TK w tej sprawie – zarówno ze względu na zasadę równości, jak i zasadę proporcjonalności oraz sprawiedliwości społecznej.

Z kolei zdaniem Marcina Krajewskiego, adiunkta w Katedrze Prawa Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej na WPiA Uniwersytetu Łódzkiego, „przepisy ingerują w sferę prywatności i autonomii jednostki”. Jak wyjaśniono w tekście, zakładają one bowiem, że „osoba, która utraciła małżonka w młodym wieku, powinna ułożyć sobie życie na nowo; z kolei osoba korzystająca z renty wdowiej, aby nie utracić świadczenia, powinna pozostać w nieformalnym związku partnerskim”.

„Tego rodzaju założenia są sprzeczne z zasadą ochrony życia prywatnego i rodzinnego” – podkreśla gazeta.