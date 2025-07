Dodatek osłonowy 2025 - czy dodatek osłonowy jest co roku? Czy będzie dodatek osłonowy w 2025 roku? Gdzie złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Czy dodatek osłonowy jest co roku? Czy będzie w 2025 roku? Kto może ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego? Gdzie i kiedy złożyć wniosek? To pytania, które często pojawiają się na forach internetowych. Przypomnijmy, że dodatek osłonowy to wsparcie finansowe dla gospodarstw domowych. Od 2022 roku Polacy dzięki niemu mogli obniżyć koszty prądu, gazu czy żywności. Zatem, czy można składać wnioski o dodatek osłonowy w 2025 roku?