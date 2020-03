Play zaprezentował nową odsłonę serwisu Play Now



Warszawa, 05.03.2020 (ISBnews) - Play zaprezentował nową odsłonę serwisu Play Now, podał operator.

"Odsłonięta dziś odświeżona wersja strony Play Now - umożliwia jeszcze bardziej intuicyjny oraz łatwiejszy dostęp do produkcji ofertowanych przez partnerów Play. Jednym z najważniejszych narzędzi, o które Play wzbogaciło serwis jest przewodnik po programach, pozwalający jeszcze szybciej znaleźć interesujące nas produkcje lub odkryć nowości. Play postanowił także odświeżyć warstwę graficzną, sprawiając, że platforma stała się jeszcze bardziej czytelna i wygodna w obsłudze" - czytamy w komunikacie.

Usługa Play Now to dostęp do ponad 70 kanałów telewizyjnych oraz tysięcy godzin filmów, seriali, programów i bajek na żądanie. Podczas gdy Play pracował nad udoskonalaniem swojej platformy, partnerzy przygotowali kolejne nowości, które w najbliższych tygodniach wzbogacą bibliotekę o kolejne treści wideo, podano także.

Play Now oferuje dostęp do świata rozrywki w jednym miejscu na PC, Smart TV z systemem Android, tablecie, smartfonie i TV BOX. Pozwala on na dostęp do oglądania najnowszych produkcji oferowanych przez największe stacje telewizyjne na świecie. Korzystając z Play Now w sieci Play klienci nie zużywają swojego pakietu danych.

Play Communications jest właścicielem 100% udziałów w P4 (Play), która jest operatorem telefonii komórkowej Play. Spółka zadebiutowała na GPW w lipcu 2017 r.

(ISBnews)