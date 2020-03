Na czwartkowym zamknięciu WIG20 spadł o 2,05 proc. do 1.822,85 pkt., WIG zniżkował o 1,6 proc. do 50.753,91 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,7 proc. do 3.690,89 pkt., a sWIG80 stracił 0,4 proc. do 11.964,99 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 792 mln zł, z czego 642 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 rozpoczął notowania 20 pkt. nad kreską, jednak już od pierwszych minut handlu obrał trend spadkowy. W połowie notowań zaczął się stabilizować w okolicy 1.830 pkt. i pozostał na zbliżonym poziomie do końca sesji. Przez większą część notowań przed spadkami bronił się indeks małych spółek, jednak również i on na koniec dnia znalazł się pod kreską.

W chwili zamknięcia warszawskich notowań niemiecki DAX spadał o 1,7 proc., amerykański S&P 500 tracił 2,2 proc., a Dow Jones zniżkował o 1,8 proc.

W WIG20 w dół poszło 17 spółek, przy czym najmocniej spadły komponenty indeksu sektora paliwowego: Lotos - w dół o 4,9 proc., a PKN Orlen o 3,7 proc.

Na rynek napłynęła informacja, że ministrowie ropy z krajów OPEC zgodzili się na obniżenie produkcji surowca o 1,5 miliona baryłek dziennie w odpowiedzi na słabnący globalny popyt na paliwa z powodu epidemii koronawirusa.

Lotos i Orlen pogłębiły minima wyznaczone w ubiegłym tygodniu. Lotos zamknął notowania na poziomie 55,9 zł, najniżej od czerwca 2018 r., a Orlen na 56,86 zł, najniżej od marca 2015 r.

Ponad trzyprocentowe spadki odnotowały: Tauron, KGHM, Alior, PGNiG, Cyfrowy Polsat i CCC.

Tauron zakończył analizy w ramach testów na utratę wartości aktywów grupy. Wartość odpisów netto w skonsolidowanym sprawozdaniu za 2019 rok wynosi 914 mln zł, a łączny szacunkowy negatywny wpływ na wynik netto grupy wyniesie 741 mln zł. Odpisy nie będą miały wpływu na EBITDA.

CCC przed otwarciem piątkowej sesji ma opublikować skonsolidowany raport roczny za 2019 r.

Trzy z największych spółek zakończyły notowania na plusie. Kurs Dino wzrósł o 2,1 proc., Play - o 1 proc., a CD Projektu o 0,7 proc.

Na szerokim rynku spadkami przy wysokich obrotach wyróżniły się: Cormay - w dół o 10,5 proc., Forte - o 8 prc., Playway i Ciech po 4,5 proc.

Około 7 proc. spadki zanotowały Enter Air oraz Rainbow Tours.

6,2 proc. zyskał kurs Famur, a notowania Dom Development, który podobnie jak CCC ma opublikować swoje wyniki w piątek rano, wzrósł o 4,5 proc.

Podczas czwartkowych notowań najmocniej wzrósł kurs Harper Hygienics, producenta produktów kosmetyczno-higienicznych do oczyszczania skóry, który zyskał ponad 30 proc. przy obrotach przekraczających 2 mln zł.

