CCC: 18,4 mln zł zysku netto z dz. kont., 27,4 mln zł straty jedn. domin. w 2019



Warszawa, 06.03.2020 (ISBnews) - CCC odnotowało 18,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w 2019 r. wobec 223,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła odpowiednio: 27,4 mln zł w 2019 r. wobec 59,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Skorygowana strata netto w 2019 r. wyniosła 64,3 mln zł wobec 84,1 mln zł zysku w 2018 r. podano także.

"Grupa prezentując skorygowany zysk netto wyłącza pozycje, które zdaniem zarządu mają charakter jednorazowy i nie są brane pod uwagę przy ocenie wyników oraz podczas podejmowania decyzji. Skorygowany zysk netto nie jest miernikiem zgodnym z MSSF" - zaznaczono w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 133,1 mln zł wobec 372,5 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 325,7 mln zł w 2019 r. wobec 527,1 mln zł w 2018 r.

Wskaźnik dług netto/ EBITDA wyniósł 2,98x w 2019 r. wobec 1,22x rok wcześniej, podano także.

"Wskaźnik zadłużenia EBITDA wzrósł względem roku poprzedniego przede wszystkim ze względu na wzrost zadłużenia netto o 51,5% (związany ze wzrostem zadłużenia z tyt. kredytów o 503,4 mln zł) oraz niższy poziom wyniku EBITDA" - wyjaśniono w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 844,7 mln zł w 2019 r. wobec 4 725,8 mln zł rok wcześniej.

"Na wzrost przychodów złożył się przede wszystkim wzrost sprzedaży w segmencie detal o 550,6 mln zł (+15,1% r/r), e-commerce o 478,1 mln zł (+48,9% r/r) i hurcie o 89,8 mln zł (m.in. poprzez otwarcie sklepów w regionie GCC oraz współpracę z jednostką stowarzyszoną HR Group). Udział przychodów ze sprzedaży detalicznej w sprzedaży ogółem w 2019 r. wyniósł 72% (2018: 77%), przy rosnącym udziale e-commerce 25% (2018: 21%) i 3% udziale sprzedaży hurtowej (2018: 2%)" - napisano w raporcie.

CCC podkreśliło, że grupa utrzymuje wysoką sprzedaż detaliczną na 1m2 - w ciągu ostatniego roku sprzedaż ta wyniosła 6,16 tys. zł/m2 (w 2018 r.: 6,64 tys. zł/m2), przy wzroście średniej powierzchni sklepu o 3,2% do poziomu 587 m2.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2019 r. wyniosła 51 mln zł wobec 40,3 mln zł straty rok wcześniej.

"Powierzchnia sprzedaży grupy kapitałowej na dzień 31.12.2019 wyniosła 760,0 tys. m2 i wzrosła o 99,8 tys. m2 w stosunku do 31.12.2018 r., na co złożyły się m.in. wzrost powierzchni netto sklepów CCC (+ 72,4 tys. m2), otwarcie 10 nowych salonów eobuwie.pl (+ 6,6 tys. m2 r/r), otwarcie nowych sklepów franczyzowych na Bliskim Wschodzie, Ukrainie, Katarze, Kosowie oraz Omanie (+ 10,2 tys. m2) oraz przejęcie sieci sklepów Gino Rossi (+ 5,9 tys. m2 sklepów własnych oraz + 0,8 tys. m2 sklepów franczyzowych)" - czytamy też w materiale.

Na koniec 2019 roku Grupa CCC była obecna w 29 krajach - w 23 sprzedaż prowadzona jest w przeszło 1200 sklepach stacjonarnych, a w 15 poprzez kanał online, podano także.

"Na dzień dzisiejszy, pod względem biznesowym i logistycznym grupa odczuwa jedynie ograniczone skutki koronawirusa. Wysyłki kolekcji wiosna-lato 2020 zostały zrealizowane przed Chińskim Nowym Rokiem, a jedynie niewielki odsetek jest obecnie w transporcie z innych niż Chiny kierunków i jest w pełni zabezpieczony na wypadek trudności z dostawą. Niewielka część towarów nieodebranych to towary letnie, w związku z czym mamy jeszcze rezerwę czasową i alternatywnie szybszy transport kolejowy do dyspozycji. W związku z tym zatowarowanie sklepów na najbliższy wiosenno-letni sezon jest adekwatnie zabezpieczone" - czytamy dalej w raporcie.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.

(ISBnews)