Grupa CCC planuje otwarcie netto do ok. 60 tys. m2 powierzchni sklepów w 2020 r.

Warszawa, 06.03.2020 (ISBnews) - Grupa CCC planuje otwarcie netto do ok. 60 tys. m2 powierzchni sklepów oraz wzrost rentowności w 2020 roku, podała spółka.

"W zakresie sklepów stacjonarnych grupa przewiduje otwarcie netto do ok. 60 tys. m2 oraz wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych do już funkcjonujących sklepów tj. tablety do zamówień online, czy kasy samoobsługowe" - czytamy w raporcie.

Cele grupy na 2020 roku to m.in.: kontynuacja budowania unikalnego ekosystemu handlu obuwiem, w tym w szczególności jego skalowanie w kolejnych krajach Europy Środkowo-Wschodnie, rozwój kluczowych marek własnych (przede wszystkim Lasocki, Gino Rossi, Jenny Fairy, DeeZee i Sprandi) i ich szeroką, odświeżoną komunikację, uruchomienie nowego magazynu e-commerce w okolicach Zielonej Góry czy wdrażanie nowych narzędzi do pomiaru procesów i zarządzania łańcuchem dostaw.

"W zakresie polityki finansowej, cele na 2020 r. obejmują zapewnienie grupie bezpieczeństwa i elastyczności możliwości reagowania na sytuację na rynku. Szczegółowe cele obejmują: 1. Wzrost rentowności grupy 2. Ograniczanie poziomu zadłużenia (wskaźnik dług netto/ EBITDA) 3. Dalsza poprawa rotacji kapitału obrotowego 4. Po okresie znacznych inwestycji, ograniczenie poziomu nakładów inwestycyjnych w 2020 r." - czytamy dalej.

Grupa spodziewa się wzrostu rynku obuwia w Europie o ok. 3-4% (pod względem wartości) w br., w tym kilkunastoprocentowego wzrostu rynku sprzedaży obuwia online.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 844,7 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)