Źródło: PAP

Potwierdzono dwa nowe przypadki zarażenia koronawirusem; pacjenci przebywają do szpitalach w Raciborzu i w Warszawie - poinformował resort zdrowia. Hospitalizowana w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie pacjentka zakażona koronawirusem to Hiszpanka, która do Polski przyleciała samolotem.