Jako pierwsze decyzję o odwołaniu parady podjęły władze miejskie Cork. W paradzie w tym mieście bierze udział co roku ok. 2 tys. uczestników i do 50 tys. widzów. Niedługo później podobną informację - dotyczącą centralnej parady, odbywającej się w Dublinie od 1931 r. - ogłosił minister zdrowia Simon Harris. Parada w Dublinie co roku przyciąga do irlandzkiej stolicy dziesiątki tysięcy turystów, także z zagranicy. Jak się szacuje, w zeszłym roku zgromadziła ona 500 tys. widzów.

Harris wyjaśnił, że decyzję podjął kierując się opiniami doradców w kwestii zdrowia publicznego. Ocenił też, że ryzyko, iż w Irlandii epidemia rozprzestrzeni się do takich rozmiarów, jakie ma we Włoszech, Niemczech czy we Francji, jest umiarkowane do dużego.

Jak dotychczas w Irlandii potwierdzono 21 przypadków koronawirusa COVID-19, przy czym większość z zakażonych ma łagodny lub umiarkowany przebieg choroby. W poniedziałek potwierdzono w tym kraju dwa nowe zakażenia, oba u osób, które nie wyjeżdżały w ostatnim czasie do krajów będących głównymi ogniskami choroby.

Bartłomiej Niedziński (PAP)