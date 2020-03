innogy rozpoczęło budowę dziesiątej farmy wiatrowej w Polsce, o mocy 47,5 MW



Warszawa, 10.03.2020 (ISBnews) - innogy Renewables Polska - spółka z Grupy innogy - rozpoczęło budowę lądowej farmy wiatrowej Dolice o mocy 47,5 MW, podała spółka. Projekt ma zostać oddany do użytku pod koniec 2020 roku.

innogy Renewables Polska rozpoczęła prace budowlane w ramach projektu lądowej farmy wiatrowej Dolice o mocy 47,5 MW na Pomorzu Zachodnim. Realizacja projektu jest efektem wygranej w pierwszej w Polsce aukcji dotyczącej dużych lądowych farm wiatrowych przeprowadzonej w listopadzie 2018 roku. Dziewiętnaście turbin (SG 2.5-114) zostanie wyprodukowanych przez Siemens Gamesa. Planowany termin oddania ich do użytku to koniec 2020 roku. Równolegle trwa budowa farmy wiatrowej Żukowice o mocy 33 MW na Dolnym Śląsku. Oczekuje się, że 11 turbin dostarczonych przez Nordex zostanie oddanych do użytku w czerwcu tego roku. Wolumen inwestycyjny obu projektów wynosi 101 mln euro, poinformowano.

"Początek prac budowlanych w Dolicach cieszy tym bardziej, że będzie to już dziesiąta farma wiatrowa innogy w Polsce. Łącznie, z trwającą już budową parku wiatrowego Żukowice, mamy w budowie ponad 80 MW nowych mocy. To rekordowy wynik w skali całej historii firmy. Tym samym, z dumą przyczyniamy się do zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii elektrycznej w Polsce" - powiedział członek zarządu innogy Renewables PolskaRobert Macias, cytowany w komunikacie.

innogy Renewables posiada w naszym kraju osiem lądowych farm wiatrowych o łącznej mocy zainstalowanej ponad 240 MW. Farmy wiatrowe są zlokalizowane w czterech regionach: w Nowym Stawie w pobliżu Gdańska, Opalenicy w rejonie Poznania, Krzęcina i Tychowa na terenie Pomorza Zachodniego oraz na obszarze województwa podlaskiego, w okolicach Suwałk, Piecek i Taciewa, podkreślono.

W 2019 roku Kompania Piwowarska, należąca do Asahi Breweries Europe Group, podpisała z innogy Renewables umowę na zakup energii z odnawialnych źródeł. W jej wyniku, trzy polskie browary Kompanii Piwowarskiej będą wykorzystywać energię odnawialną produkowaną przez farmę wiatrową Nowy Staw do pokrycia swojego całkowitego zapotrzebowania energetycznego., podano również.

Jednocześnie, innogy dywersyfikuje swój portfel odnawialnych źródeł energii w Polsce. Posiadając silną pozycję na rynku lądowych elektrowni wiatrowych, firma z powodzeniem weszła na polski rynek energii słonecznej. Oprócz pierwszego w Polsce projektu fotowoltaicznego Stawiec, innogy zbliżyła się o krok do realizacji 42 dodatkowych farm fotowoltaicznych, wygrywając aukcję dla tych projektów w zakresie energii odnawialnej o mocy do jednego megawata, przypomniano także.

Największymi firmami należącymi do innogy w Polsce są innogy Polska odpowiedzialna za wsparcie rozwoju koncernu w Polsce, sprzedająca energię ok. 1 mln klientów oraz firma innogy Stoen Operator, zarządzająca warszawską siecią elektroenergetyczną.

(ISBnews)