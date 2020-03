Do Wuhanu przybył we wtorek przywódca ChRL Xi Jinping, by dokonać inspekcji wysiłków na rzecz powstrzymania koronawirusa – informowały państwowe media. Jest to jego pierwsza wizyta w tym mieście, odkąd pod koniec ubiegłego roku wybuchła tam epidemia nowego patogenu.

Część obserwatorów odbiera wizytę Xi w Wuhanie jako sygnał, że Komunistyczna Partia Chin (KPCh) uznaje „ludową wojnę” wytoczoną koronawirusowi za bliską końca. „Wojna z epidemią trwa, ale nadejście zwycięstwa nie jest już odległe” - oceniła państwowa agencja Xinhua w opublikowanym we wtorek komentarzu.

Tego samego dnia działalność zawiesił ostatni z 14 polowych szpitali zorganizowanych w Wuhanie w halach sportowych, centrach konferencyjnych i innych budynkach. Szpital Wuchang w ośrodku sportowym Hongshan przyjął od 5 lutego łącznie 1124 pacjentów – podał Pengpai Xinwen.

Oprócz szpitali polowych w mieście w ekspresowym tempie zbudowano dwa specjalne tymczasowe szpitale dla zakażonych koronawirusem, dysponujące łącznie ponad 2 tys. łóżek.

Liczba nowych infekcji wykrywanych w ostatnich dniach w Chinach spada. W poniedziałek w ciągu doby potwierdzono w tym kraju 19 nowych przypadków, w tym 17 w Wuhanie. Dwa pozostałe uznano za przywleczone z zagranicy.

Władze prowincji Hubei, której stolicą jest Wuhan, ogłosiły we wtorek, że złagodzą ograniczenia przemieszczania się wewnątrz prowincji, by umożliwić firmom wznowienie działalności po przedłużonej z powodu epidemii przerwie noworocznej.

Weryfikacji stanu zdrowia mieszkańców ma służyć aplikacja mobilna, przyznająca poszczególnym osobom tzw. kody zdrowotne – zielone, żółte albo czerwone. Osoby z kodem zielonym mieszkające w strefach niskiego i średniego ryzyka będą mogły poruszać się wewnątrz prowincji – przekazano.

W Wuhanie i wielu innych miastach Hubei pod koniec stycznia wprowadzono bezprecedensowe środki kwarantanny, praktycznie odcinając od świata obszar zamieszkany przez ok. 50 mln osób.

Z Kantonu Andrzej Borowiak (PAP)