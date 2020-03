Introl planuje nabyć do 434 782 akcji własnych po 2,3 zł: szt. w celu umorzenia



Warszawa, 11.03.2020 (ISBnews) - Introl planuje nabyć do 434 782 akcji własnych w celu umorzenia Oferowana cena zakupu akcji wynosi 2,3 zł za sztukę, podała spółka.

Wysokość środków przeznaczonych na nabycie akcji będzie nie większa niż 1 mln zł, przy czym będą one pochodziły ze środków własnych spółki. 434 782 akcje spółki stanowią 1,66% kapitału zakładowego oraz 1,66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, poinformowano.

Oferowana cena zakupu akcji wynosi 2,3 zł za jedną akcję, podano również.

"Harmonogram oferty

Termin ogłoszenia oferty: 11 marca 2020 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży: 16 marca 2020 r.

Termin zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży: 20 marca 2020 r.

Przewidywany dzień przeniesienia własności akcji poza rynkiem regulowanym oraz rozliczenia transakcji nabycia akcji nabywanych za pośrednictwem KDPW: 27 marca 2020 r." - czytamy w komunikacie.

Introl to holding kilkunastu spółek głównie z branży energetyki, ochrony środowiska i automatyki przemysłowej. Jest notowany na GPW od 2007 r.

(ISBnews)