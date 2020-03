Konsorcjum Stali miało wstępnie 16,52 zł mln zł zysku netto w 2019 r.



Warszawa, 11.03.2020 (ISBnews) - Konsorcjum Stali odnotowało 16,52 zł mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2019 r. według wstępnych danych, co stanowi spadek o 26,48 mln zł r/r, podała spółka.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 1 692,88 mln zł co stanowi spadek o 136,47 mln zł w stosunku do roku poprzedniego, podano w komunikacie.

"Zdaniem zarządu grupa kapitałowa emitenta osiągnęła dobre wyniki finansowe pomimo niekorzystnej sytuacji rynkowej tj. spadku zużycia jawnego stali z jednoczesnym spadkiem cen na wyroby hutnicze w raportowanym okresie" - czytamy dalej.

Ostateczne zaudytowane dane finansowe zostaną przekazane do wiadomości publicznej 30 kwietnia 2020 r., podano także.

Konsorcjum Stali działa w branży produkcji zbrojeń budowlanych oraz jest jedną z największych firm zajmujących się dystrybucją wyrobów hutniczych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. Skonsolidowane przychody sięgnęły 1,83 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)