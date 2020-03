O godz. 10:00 indeks WIG20 o 9,58 proc. do poziomu 1362,2 pkt, a WIG tracił 8,96 proc. do 38733,45 pkt. Koło godz. 12:00 straty głównych indeksów sięgały ok. 8 proc.

Stołeczny parkiet już podczas otwarcia notowań był czerwony od spadków indeksów. Indeks WIG20, grupujący dwadzieścia 20 największych firm, spadał w czwartek rano o ponad 6 proc., do ok. 1405 punktów. Podobny procentowy spadek odnotował WIG30. Ponad 5,5 proc. tracił też indeks WIG.

Analitycy biura maklerskiego Alior Banku zwrócili uwagę, że w czwartek rano kontrakty terminowe na główne indeksy nadal zniżkują. Kontrakty na Eurostoxx (Euro Stoxx 50 indeks giełdowy grupujący 50 największych przedsiębiorstw, państw strefy euro) są coraz bliżej dołka z początku 2019 r. Podobnie jest z kontraktami na DAX, czyli na najważniejszym niemieckim indeksie akcji, które osiągają ponad 3,5-letnie minimum.

>>> Czytaj też: USA na 30 dni zawiesiły przyjazdy z Europy. Zakaz nie obejmuje Wielkiej Brytanii

"Kontrakty na S&P500 (indeks giełdowy, w skład którego wchodzi 500 przedsiębiorstw o największej kapitalizacji, indeks notowany na Wall Street - PAP) są na nowym rocznym minimum, ale coraz bliżej dołka z 2019 r." - dodali analitycy.

Biuro maklerskie wskazało ponadto, że ceny ropy osiągnęły 4-letni dołek.

"Natomiast stabilizują się, oczywiście biorąc pod uwagę dotychczasową wysoką zmienność, ceny obligacji amerykańskich oraz złota. Wpływ bieżącej sytuacji na tegoroczne prognozy zysków przedsiębiorstw jest istotnie widoczny w strefie euro, gdzie dokonano już rewizji w dół o ponad 3,5 proc. względem szacunków z początku roku" - podsumowali analitycy.

"Pogrom na rynkach akcji trwa dalej, a świeży katalizator do paniki bierze się z ogłoszonego przez prezydenta Trumpa zakazu podróży z Europy. Groźba jeszcze większych zakłóceń dla globalnej gospodarki wymaga zdecydowanej reakcji. Czy dziś będzie EBC na taką stać?" - pisał w porannym komentarzu rynkowym Konrad Białas, analityk TMS Brokers S.A.

"EBC może obniżyć stopy procentowe, wprowadzić programy płynnościowe zapewniające finansowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw, rozszerzyć program skupu aktywów albo coś zupełnie niespodziewanego. Rynek liczy na obniżkę stopy depozytowej o 10 pb do -0,60 proc. i EBC musi ugiąć się pod tą presja, jeśli nie chce wzbudzić spekulacji, że bank osiągnął dolny próg dla polityki stóp procentowych. Zwiększenie operacji refinansowych jest kanałem, który EBC najmocniej może wpłynąć na gospodarkę realną. QE ma zatwardziałych przeciwników w Radzie Zarządzającej EBC, ale obecna sytuacja wymaga agresywnych posunięć, więc zwiększenie miesięcznego skupu obligacji nie jest wykluczone" - pisze analityk.

>>> Czytaj też: Włochy to królik doświadczalny w dobie koronawirusa. Który kraj będzie następny?