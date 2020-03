Eurocash: Sieć sklepów partnerskich 'abc' wzrosła do 8 985 na koniec 2019 r.



Warszawa, 13.03.2020 (ISBnews) - Sieć handlu hurtowego Grupy Eurocash obejmowała na koniec ub.r. 180 Hurtowni Cash & Carry (tyle samo co na koniec 2018 r.), w ramach której organizowana jest sieć sklepów partnerskich "abc", do której należało 8 985 lokalnych sklepów spożywczych (8 708 rok wcześniej). W sieciach franczyzowych i partnerskich współpracujących z Eurocash Dystrybucja zrzeszone natomiast były 5 133 sklepy wobec 5 024 na koniec 2018 r., podał Eurocash w raporcie za 2019 r.

"Do sieci detalicznej należało natomiast 1 565 małych supermarketów [2018: 1 539] w tym 1 351 [2018: 1 328] działających pod marką Delikatesy Centrum oraz 450 saloników prasowych Inmedio [2018: 448]" - czytamy także.

Sieci franczyzowe i partnerskie obejmują marki Groszek, Euro Sklep, Lewiatan, PSD, przypomniano.

W sprzedaży Grupy Eurocash dominują podstawowe artykuły spożywcze i napoje (w tym napoje bezalkoholowe i alkoholowe). W 2019 roku

udział tych produktów wyniósł 68,6% wartości sprzedaży. Drugą pod względem istotności grupą towarową były wyroby tytoniowe, karty telefoniczne i doładowania pre-paid, których udział w 2019 r. sięgnął 29%. Udział pozostałych artykułów nieżywnościowych (w tym kosmetyki,

chemia gospodarcza, leki OTC oraz pozostałe) wyniósł w 2019 r. 2,4%, podano także w raporcie.

Przychody Grupy Eurocash w 2019 r. przekroczyły 24,8 mld zł i były o 9% wyższe niż rok wcześniej.

Grupa Eurocash to największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją szybko zbywalnych produktów spożywczych, chemii gospodarczej, alkoholi i wyrobów tytoniowych. Oferuje także wsparcie marketingowe dla niezależnych polskich przedsiębiorców prowadzących działalność detaliczną. Wspierane przez Eurocash sieci franczyzowe i partnerskie zrzeszają około 15 tysięcy niezależnych sklepów działających pod takimi markami jak abc, Groszek, Delikatesy Centrum, Lewiatan, Euro Sklep, Gama, Duży Ben, a także Kontigo oraz Koliber. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.

(ISBnews)