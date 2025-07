Polska najdroższa w Europie. Koszty działania państwa z rekordowym wzrostem

Państwo wydaje coraz więcej, a ponieważ nie ma na to pełnego pokrycia w dochodach, rośnie też dług publiczny - do takich wniosków dochodzi Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR) w najnowszym raporcie „Rachunek od państwa”.