Warszawski Szpital MSWiA przy ul. Wołoskiej znalazł się wśród dziewiętnastu placówek, które zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia przekazanymi wojewodom, zostaną przekształcone w szpitale jednoimienne zakaźne do walki z COVID-19. CSK MSWiA organizacje zmienił już w piątek, wstrzymując m.in. planowe przyjęcia i działanie poradni.

Poboży poinformował w piątek na Twitterze, że aktualni pacjenci szpitala przy Wołoskiej dostali wskazania w innych stołecznych jednostkach. "Proces ich przewożenia przebiega bardzo sprawnie. Zarówno pacjenci, jak i personel szpitali wykazuje pełne zrozumienie dla sytuacji. Priorytetem bezpieczeństwo pacjentów" - podkreślił wiceszef MSWiA.

W każdym województwie od poniedziałku co najmniej jeden szpital jednoimienny zakaźny będzie w gotowości na przyjmowanie chorych zarażonych koronawirusem. Minister zdrowia Łukasz Szumowski, zapowiadając przekształcenia w czwartek, wyjaśniał, że takie szpitale mają możliwość leczenia chorych również na inne schorzenia, w związku z czym muszą być one wyposażone m.in. w sale operacyjne i sale zabiegowe. Muszą również zabezpieczyć izby i sale porodowe dla zarażonych kobiet w ciąży. Zaznaczył, że w każdym szpitalu ma być co najmniej 10 procent łóżek respiratorowych, gdzie można będzie pomóc pacjentom w najcięższym stanie.

Pełną listę placówek, które ulegną przekształceniu, można znaleźć stronie MZ: https://www.gov.pl/web/zdrowie/od-dzis-wprowadzimy-stan-zagrozenia-epidemicznego2 w załączniku.

W Warszawie, a zarazem na Mazowszu, dotąd odnotowano siedem przypadków zakażenia koronawirusem. Pierwszy ogłoszono w niedzielę. Według danych z czwartku dla województwa w szpitalach celem wykluczenia wirusa przebywa ponad 70 osób, kwarantanną objętych jest ok. 230 osób, a nadzorem epidemiologicznym ponad 3 tys.

W całej Polsce zakażenie koronawirusem potwierdzono u 64 osób. Jedna spośród nich, hospitalizowana w Poznaniu 57-letnia kobieta, zmarła.

