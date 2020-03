Źródło: Bloomberg

Moneta o wartości 25 bitcoinów. Wirtualna waluta została stworzona w 2009 roku przez anonimowego programistę lub grupę programistów o pseudonimie Satoshi Nakamoto. Całkowita podaż monet bitcoina została ustalona na 21 mln sztuk. Zamiast banku centralnego, zarządza nią komputerowy algorytm. Pod koniec listopada tego roku cena bitcoina na giełdzie Mt. Gox poszybowała do ponad 1240 dol. W grudniu w ciągu zaledwie kilu dni kurs załamał się o ponad 40 proc. Fot. Tomohiro Ohsumi, Bloomberg's Best Photos 2013.źródło: Bloomberg autor zdjęcia: Tomohiro Ohsumi

Cena największej kryptowaluty doświadczyła w piątek na giełdzie w Hongkongu bardzo dużej zmienności. Bitcoin stracił aż 32 proc. swojej wartości (spadek do 3915 dol.), co było najgorszym wynikiem od marca 2019 roku, po czym odrobił do południa prawie całe straty.