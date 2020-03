W nocy z piątku na sobotę w Dzienniku Ustaw zostały ogłoszone rozporządzenia MSWiA w sprawie przywrócenia tymczasowej kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową RP, będącą granicą wewnętrzną strefy Schengen oraz czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych. Kontrola graniczna osób zostaje przywrócona tymczasowo od soboty 14 marca do 24 marca.

W sobotę opublikowane zostało też rozporządzenie ws. zakazów w ruchu lotniczym na terytorium Polski. Wprowadza ono zakaz lądowania w portach lotniczych RP międzynarodowych lotów przewożących pasażerów.

Od niedzieli przez 10 dni do Polski nie będą mogli wjeżdżać cudzoziemcy. Polscy obywatele mogą wracać do kraju; będą poddani 14-dniowej domowej kwarantannie. Zawieszone zostają międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe. Ograniczenia mają związek z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Premier Mateusz Morawiecki informując podczas konferencji prasowej w piątkowy wieczór o decyzjach rządu podkreślił, że w obliczu pandemii koronawirusa najważniejsze słowa to bezpieczeństwo i odpowiedzialność.

"Jesteśmy zobowiązani do (...) wykonania wszystkich możliwych kroków, żeby bezpieczeństwo Polaków, zdrowotne i pod wszelkimi możliwymi względami było utrzymane (...). Dlatego zdecydowaliśmy się na wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego. To zgodnie z ustawą jest stan, który pozwala nakładać dodatkowe ograniczenia, które są niezbędne by powstrzymać rozprzestrzenię się wirusa" - mówił.

W ostatnich dniach rząd ogłosił decyzje o odwołaniu imprez masowych oraz zawieszeniu zajęć na uczelniach, w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych do 25 marca.

W związku z zagrożeniem koronawirusem rząd zdecydował o ograniczeniu funkcjonowania centrów i galerii handlowych. Sklepy spożywcze, apteki, drogerie i pralnie będą czynne. Inaczej działać będą restauracje i bary – zamówienia możliwe tylko na wynos lub z dowozem.

W sobotę rano resort zdrowia potwierdził kolejne przypadki zarażenia koronawirusem - łącznie liczba chorych wzrosła do 84 osób. Dwie z zakażonych osób zmarły.

Koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Podejrzewa się, że do zarażenia koronawirusem, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, doszło w Chinach pod koniec 2019 r.

