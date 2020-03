Po spotkaniu z prezydentem Rumenem Radewem Borisow powiedział, że rząd rozważa podjęcie różnych kroków w celu ochrony osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji materialnej i tych, w których kryzys, spowodowany epidemią koronawirusa, uderzy najsilniej.

"Trzeba jednak bardzo uważnie śledzić rezerwy państwa. Na pierwszym miejscu powinniśmy myśleć o emeryturach, płacach dla lekarzy, wojska, policji – wszystkich, którzy obecnie dbają o zdrowie obywateli i porządek w kraju" – podkreślił.

Borisow stwierdził, że plan działania rządu w dziedzinie gospodarczej zostanie ogłoszony w najbliższym czasie.

Prezydent Radew wezwał do wsparcia najbardziej dotkniętych kryzysem grup ludności. Jego zdaniem „rząd powinien pilnie przeanalizować swoje finansowe i inwestycyjne priorytety i aktywnie szukać pilnej pomocy finansowej od UE”.

Jednocześnie MSZ zaapelował do obywateli, by nie podróżowali poza Bułgarię, a tych, którzy są za granicą, wezwał do szybkiego powrotu do kraju. Sytuacja na granicach lądowych państw europejskich zmienia się stale i drastycznie, co czyni podróże wszelkimi rodzajami transportu praktycznie niemożliwe - przestrzega resort.

Na razie jedyną instytucją, która nie dostosowała się do wymogów wprowadzonego w piątek stanu wyjątkowego, jest Cerkiew Prawosławna. Na liczne reakcje w sieciach społecznościowych i mediach, że dostęp do cerkwi należy ograniczyć, MSW odpowiedziało, że nie jest upoważnione do ingerencji, ponieważ w rozporządzeniu o ograniczeniach masowych imprez nabożeństwa nie są wymienione.

Zarażonych na wirusa Covid-19 w Bułgarii obecnie jest 43, o dwoje więcej w porównaniu z sobotą. Dwie osoby zmarły.

Z Sofii Ewgenia Manołowa (PAP)