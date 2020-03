Ministerstwo podało na Twitterze, że "PLL LOT, które pomagają Polakom w powrocie do kraju zabezpieczyły dla każdej załogi samolotu specjalne środki ochrony: profesjonalne maseczki wyposażone w filtr, rękawiczki, żele antybakteryjne i bezdotykowe termometry".

Jak dodano, catering na pokładach samolotów będzie wydawany opakowaniach jednorazowych, a po każdym rejsie samolot zostanie zdezynfekowany.

W niedzielę ok. godz. 14 na stołecznym Lotnisku Chopina wylądował pierwszy specjalny samolot z Polakami chcącymi wrócić do kraju - z Londynu-Heathrow. Na pokładzie było 232 pasażerów.

Rzecznik prasowy LOT-u informował, że w niedzielę sześć kolejnych samolotów narodowego przewoźnika poleci po rodaków chcących wrócić do kraju. Samoloty polecą do Nowego Jorku i Chicago; do Toronto; Kolombo na Sri Lance, Lizbony i do Londynu. (PAP)

autor: Michał Boroń