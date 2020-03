W. Brytania: Supermarkety apelują do klientów, by nie robić zakupów na zapas

Źródło: PAP

Główne brytyjskie sieci supermarketów zaapelowały w niedzielę we wspólnym liście do klientów o to, by nie robić w panice zapasów żywności i innych towarów, bo w ten sposób inni nie będą mieli szansy kupić, a nie ma niebezpieczeństwa, że żywności zabraknie.