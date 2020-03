CCC chce handlowych niedziel do końca roku, liczy na szeroki pakiet wsparcia



Warszawa, 16.03.2020 (ISBnews) - CCC liczy na możliwie szeroki pakiet wsparcia przedsiębiorstw, w tym największych pracodawców w związku z przygotowywaniem przez rząd propozycji neutralizacji skutków potencjalnego kryzysu związanego z koronawirusem, poinformował wiceprezes Karol Półtorak. Zdaniem spółki, wskazane byłyby m.in. przywrócenie handlowych niedziel do końca roku i czasowy zakaz sprzedaży na krótko na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

"Biznes znalazł się dziś w sytuacji bez precedensu, w której prowadzenie normalnej działalności nie jest możliwe. Dotyczy to całej branży handlowej, ale również każdej innej gałęzi biznesu. Obecnie wszystkie podmioty starają się podejmować działania, które przynajmniej częściowo zneutralizują skutki kryzysu, więc jako CCC oczekiwalibyśmy możliwie szerokiego pakietu wsparcia uwzględniającego nie tylko mały i średni biznes, ale również duże podmioty, największych pracodawców" - powiedział Półtorak, cytowany w komunikacie.

W pierwszej kolejności spółka oczekiwałaby przywrócenia handlowych niedziel do końca 2020 roku.

"Co więcej, naszym zdaniem wskazany byłby czasowy zakaz sprzedaży na krótko na GPW, który z resztą wprowadziły już inne rynki. Czekamy na oficjalne ogłoszenie pakietu osłonowego, w którym zawarte zostaną również inne kwestie finansowania czy ulg podatkowych, ale także kwestie pracownicze dotyczące wynagrodzeń czy zasiłków" - dodał wiceprezes.

CCC podało wcześniej, że spodziewa się, iż skutki pandemii koronawirusa i związane z tym działania w zakresie ograniczenia działalności centrów handlowych będą miały istotny wpływ na przyszłe wyniki finansowe grupy kapitałowej. Jednocześnie wskazano, że grupa intensywnie rozwija sprzedaż w kanałach e-commerce.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 844,7 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)