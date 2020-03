Pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem odnotowano na Ukrainie 3 marca u mężczyzny w Czerniowcach na południowym zachodzie kraju.

"Dziś otrzymaliśmy pierwszy negatywny wynik od naszego pacjenta nr 1, którego poprzednie testy były pozytywne. (...) Za dwa dni pacjent również będzie miał pobrane próbki i jeśli (wynik) również będzie negatywny, możemy mówić o wyzdrowieniu i wypisaniu pacjenta" - oświadczyła zastępczyni szefa administracji państwowej obwodu czerniowieckiego Natalia Husak.

Na Ukrainie w poniedziałek powołano radę koordynacyjną ds. przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, na której czele stanął prezydent Wołodymyr Zełenski, a przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Dmytro Razumkow zapowiedział zmianę grafiku pracy parlamentu. "Rada nie zamyka się, kontynuuje pracę" - zapewnił, wyjaśniając, że do 3 kwietnia parlament będzie pracował w trybie posiedzeń komisji. We wtorek ma odbyć się jeszcze nadzwyczajne posiedzenie parlamentu.

W związku z szerzeniem się koronawirusa zmienił się "najpopularniejszy" towar do przemytu - ogłosił w poniedziałek ukraiński urząd celny. Stojący na jego czele Maksym Nefiodow podkreślił, że w ostatnich dniach służby zapobiegły przemytowi 135 tys. różnych rodzajów maseczek ochronnych, objętych zakazem eksportu. "W ten weekend maseczki były najpopularniejszym towarem do przemytu, nawet wyprzedziły papierosy" - powiedział Nefiodow, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina. Próbowano je wywieźć do Polski, Izraela i Szwajcarii - dodał.

"Na (przejściu) w Jagodzinie udaremniono wywóz 20 tysięcy masek, schowanych w tapicerce samochodu. W Szeginiach zatrzymano 28 tys. masek, którymi załadowane było całe wnętrze samochodu. W Rawie Ruskiej obywatel Polski próbował wywieźć 11 tysięcy masek. Na lotnisku w Chersoniu powstrzymano wywiezienie 21 tys. masek, które mogły polecieć do Izraela. I znowu w Jagodzinie zablokowano wywiezienie 50 tysięcy masek do Szwajcarii" - napisał na Facebooku.

W związku z groźbą zakażenia ministerstwo polityki socjalnej Ukrainy zaapelowało do obywateli o opłacanie rachunków online.

Mychajło Raducki, szef parlamentarnej komisji ds. zdrowia zapowiedział z kolei, że personel medyczny pracujący z chorymi na Covid-19 otrzyma premię.

Internetowa gazeta "Ukraińska Prawda" zwraca tymczasem uwagę, że m.in. w związku z kwarantanną w Kijowie odnotowano znaczną poprawę jakości powietrza. Przywołując dane monitorującego czystość powietrza SaveEcoBot, podkreśla, że pod koniec stycznia wskaźniki zanieczyszczenia powietrza były 3-4 razy wyższe niż obecnie.

Łącznie na Ukrainie odnotowano pięć przypadków Covid-19. Jedna zakażona osoba zmarła.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska (PAP)