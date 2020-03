Backlog ZUE to obecnie 1,9 mld zł



Warszawa, 17.03.2020 (ISBnews) - Portfel zamówień ZUE ma obecnie wartość 1,9 mld zł, podała spółka.

"Przy rosnących dynamicznie przychodach, dzięki skutecznemu pozyskiwaniu nowych kontraktów, grupa utrzymuje wysoki poziom portfela zamówień. Jego wartość wynosi obecnie 1,9 mld zł. W 2019 r. grupa pozyskała kontrakty o łącznej wartości ok. 787 mln zł. Dodatkowo, pod koniec 2019 r. konsorcjum, którego ZUE jest liderem złożyło najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym o wartości ok. 56 mln zł" - czytamy w komunikacie.

"Mamy obecnie portfel zamówień opiewający na 1,9 mld zł, co pozwala pozytywnie oceniać perspektywy kolejnych kwartałów. Staramy się coraz bardziej dywersyfikować naszą działalność pozyskując kolejne zlecenia na rynku miejskim - w 2019 roku aż 20% zleceń pochodziło z tego segmentu, realizujemy obecnie 19 zleceń tego typu w różnych miastach Polski. Widzimy potencjał dalszego rozwoju naszego portfela miejskich kontraktów" - powiedział prezes Wiesław Nowak, cytowany w komunikacie.

Prezes w komentarzu do sytuacji rynkowej wskazał, ze względu na trwającą pandemię COVID-19 budzi ona obecnie wiele obaw i wątpliwości.

"Jako Grupa ZUE na dzień publikacji raportu nie obserwujemy w procesach budowlanych ani w łańcuchu dostaw zakłóceń związanych z ograniczeniami epidemiologicznymi. Niemniej jednak sytuacja ma charakter dynamiczny i nie wykluczamy również trudnych scenariuszy, takich jak m.in. zawieszenie prac na poszczególnych kontraktach budowlanych, czy spowolnienie lub zastopowanie procedur administracyjnych. Potencjalne ryzyka dotyczą zarówno generalnych wykonawców, jak i podwykonawców oraz zamawiających. Na chwilę obecną nie ulega też wątpliwości, że pandemia będzie miała negatywny wpływ na polską gospodarkę" - skomentował.

"Choć otoczenie rynkowe w naszej branży - jak również obecna sytuacja - są trudne, dostrzegamy pozytywne sygnały. Najważniejszy z nich to trwająca realizacja największego w historii programu modernizacji polskich dróg kolejowych - Krajowego Programu Kolejowego (KPK). We wrześniu 2019 roku wartość KPK została zwiększona o kwotę 5,7 mld zł do łącznej wartości ponad 75 mld zł. Realizacja całego programu przewidziana jest do roku 2023. Również planowane inwestycje przeznaczone do realizacji po zakończeniu KPK wyglądają obiecująco. W ubiegłym roku obserwowaliśmy także wzmożoną aktywność w zakresie ogłaszania przetargów z zakresu budownictwa infrastruktury miejskiej. Przebudowa torowisk planowana jest w Poznaniu. W Warszawie planowane jest otwarcie postępowania na budowę najnowocześniejszej zajezdni tramwajowej w Polsce, a we Wrocławiu trwa postępowania przetargowe na budowę nowej linii. Pozostałe miasta takie jak np. Łódź, Grudziądz czy Szczecin również planują znaczne inwestycje. W Krakowie w modelu partnerstwa publiczno - prywatnego planowana jest realizacja linii tramwajowej KST etap IV" - wymienił prezes.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 996 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)