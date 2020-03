Jak mówił Obajtek w zakładzie Orlen Oil w Jedliczach, który produkuje płyn wirusobójczy, obecna wydajność linii to ok. 750 tys. litrów tygodniowo. Jednak Orlen będzie je jeszcze modernizować, by zwiększyć wydajność do 1,2 mln litrów tygodniowo.

Obajtek podkreślał, że spółka zareagowała błyskawicznie na apele władz i w ciągu 10 dni przeprojektowała linii produkcyjne, które wcześniej wytwarzały płyn do spryskiwaczy.

>>> Czytaj też: Resort rozwoju prosi o kontakt firmy, które mogą pomóc w produkcji m.in. maseczek i płynu do dezynfekcji