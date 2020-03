PKN Orlen sukcesywnie obniża ceny paliw na swoich stacjach



Warszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - PKN Orlen sukcesywnie obniża ceny paliw na swoich stacjach, poinformował prezes Daniel Obajtek.

"Sukcesywnie obniżamy ceny paliw na naszych stacjach. Obecnie należą one do najniższych w całej Europie i są zdecydowanie niższe niż ceny w krajach naszego regionu" - napisał Obajtek na swoim profilu na Twitterze.

Kilka dni temu PKN Orlen poinformował, że przygotował nową, niższą ofertę cenową paliw na stacjach w całej Polsce. Miał to być efekt nie tylko taniejącej ropy naftowej, ale też rezultat działań koncernu optymalizujących koszty produkcji.

Koncern zapowiadał wówczas dalsze systematyczne obniżanie cen paliw na stacjach. W jego ocenie, na niskich cenach paliw skorzystają osoby, które muszą poruszać się autem, w tym wojsko, policja, straż pożarna i lekarze, którzy są bezpośrednio zaangażowani w walkę z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa w Polsce.

Od początku tego roku do 16 marca na stacjach własnych Orlenu ceny benzyny 95 spadły o ok. 46 groszy na litrze, a diesla o 60 groszy na litrze.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)