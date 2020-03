Transakcje zbliżeniowe do 100 zł bez PIN-u. First Data Polska dostosuje terminale

Źródło: PAP

Należąca do Fiserv firma First Data Polska, właściciel marki Polcard rozpoczęła prace nad dostosowaniem terminali płatniczych Polcard do akceptacji płatności zbliżeniowych do 100 zł bez konieczności autoryzacji numerem PIN - podała w czwartek First Data Polska.