Jak podał w piątek zespół prasowy śląskiej policji, funkcjonariusze ze świętochłowickiej komendy, zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, uzyskali informację, że w jednym z lokali na osiedlu Na Wzgórzu udostępniane są automaty do gier hazardowych bez wymaganej koncesji. Wkroczyli tam wspólnie z funkcjonariuszami KAS. Okazało się, że wewnątrz są trzy takie maszyny.

"Mundurowi ze śląskiej KAS przeprowadzili tzw. gry kontrolne, podczas których niezbicie wykazali, że są to automaty służące do prowadzenia gier hazardowych. Wraz z zabezpieczoną gotówką w kwocie 4 tys. zł, urządzenia trafiły do magazynu śląskiej Służby Celno-Skarbowej i będą tam przechowywane do czasu decyzji sądu. Teraz śledczy ustalają, jakie straty poniósł Skarb Państwa w związku z nielegalną działalnością salonu gier" - podała świętochłowicka komenda.

To kolejne nielegalne automaty do gier przejęte w ostatnich tygodniach przez mundurowych w woj. śląskim. Na przełomie lutego i marca policjanci z Mikołowa, którzy weszli do dwóch lokali w centrum miasta, zabezpieczyli osiem takich maszyn. W połowie lutego policjanci poinformowali o zlikwidowaniu, razem z KAS, nielegalnego salonu gier w Rudzie Śląskiej. Wówczas funkcjonariusze przejęli sześć automatów, działających wbrew obowiązującym przepisom o grach losowych.

Za posiadanie nielegalnych automatów grożą surowe kary pieniężne – nawet 100 tys. zł od jednego automatu. Takiej karze podlega zarówno urządzający nielegalne gry hazardowe, jak i właściciel lokalu, w którym taki proceder się odbywa. Dodatkowo za urządzanie gier hazardowych wbrew przepisom ustawy, warunkom koncesji lub zezwolenia grozi odpowiedzialność karna – wysoka kara grzywny, kara pozbawienia wolności do lat 3 albo obie kary łącznie.

