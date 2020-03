Mostostal Zabrze chce płacić dywidendę, ale w recesji to może być trudniejsze



Warszawa, 20.03.2020 (ISBnews) - Mostostal Zabrze chce być spółką dywidendową, jednak w okresie realizacji strategii na lata 2020-2022, który będzie pokrywał się z recesją w gospodarce, dzielenie się zyskiem z akcjonariuszami może być trudniejsze, poinformował ISBnews prezes Dariusz Pietyszuk.

"Wchodzimy w trudny okres recesji, w czasie której najważniejszy jest cashflow. Dywidendę będziemy rozważać, jeśli on pozwoli. Oczywiście jako spółka działamy po to, by dzielić się zyskiem z akcjonariuszami, ale w okresie recesji to może być trudne" - powiedział Pietyszuk w rozmowie z ISBnews.

Cel finansowy przyjętej strategii rozwoju Grupy Mostostalu Zabrze na lata 2020-2022 to osiągnięcie w okresie jej realizacji wyniku netto na poziomie 20 mln zł.

"Mimo recesji mamy dobre nisze w naszej działalności i możemy rosnąć. Biorąc pod uwagę sytuację rynkową to [20 mln zł zysku] jest dość ambitne założenie" - skomentował prezes.

Mostostal Zabrze odnotował 10,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 11,08 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 17,34 mln zł wobec 1,54 mln zł zysku rok wcześniej.

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. W 2019 r. miał 601 mln zł skonsolidowanych przychodów.

