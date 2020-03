Unimot dostarczy 100 000 testów na koronawirusa kosztem blisko 1,5 mln zł



Warszawa, 23.03.2020 (ISBnews) - Unimot przekaże polskiemu rządowi w ramach darowizny 100 000 sztuk testów na koronawirusa, zakupionych od jednego z wiodących chińskich producentów, podała spółka. Wartość zakupionych testów to 350 tys. USD (prawie 1,5 mln zł).

"Unimot […] wykorzystując swoje dobre relacje biznesowe z chińskimi partnerami, sprowadzi do polski 100 000 sztuk testów na koronawirusa, wywołującego chorobę COVID-19. Dostawcą, który zgodził się zrealizować zamówienie, jest firma farmaceutyczna Sinopharm International z siedzibą w Hong Kongu. Sinopharm International spółka należąca do chińskiego przedsiębiorstwa państwowego China National Pharmaceutical Group" - czytamy w komunikacie.

Wszystkie sprowadzone przez Unimot testy zostaną przekazane do dyspozycji polskiemu Ministerstwu Zdrowia lub wskazanej przez niego organizacji. Cena jednego testu wynosi 3,5 USD, a całe zamówienie opiewa na kwotę 350 tys. USD, czyli prawie 1,5 mln zł, zaznaczono.

Unimot chce zwrócić się do Ministerstwa Finansów o zwolnienie tej transakcji z cła oraz podatku VAT, żeby zminimalizować koszty tej społecznej pomocy.

"W Polsce codziennie setki osób walczą z pandemią koronawirusa, narażając własne życie i zdrowie. Wśród nich są lekarze, pielęgniarki, pracownicy pogotowia czy przedstawiciele służb mundurowych. Podziwiamy ich i jesteśmy im wdzięczni, ale sami też chcemy włączyć się do walki. Nasza decyzja dotycząca rodzaju wsparcia wynika z zaleceń publikowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), która nawołuje do wykonywania jak największej liczby testów na obecność wirusa SARS-CoV-2. Jak dotąd, ze wszystkich krajów na świecie, najlepiej z wirusem poradziły sobie Chiny. Postanowiliśmy więc wykorzystać nasze kontakty, które nawiązaliśmy dzięki własnej spółce w Szanghaju i sprowadzić tak potrzebne nam testy właśnie stamtąd" - powiedział prezes Adam Sikorski, cytowany w komunikacie.

Kontrakt na realizację zamówienia został podpisany w piątek 20 marca 2020 r. Produkcja testów już trwa. Producent deklaruje wytworzyć je w ciągu 14 dni i wysłać do Polski przesyłką lotniczą, podsumowano.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 3,4 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2018 r.

(ISBnews)