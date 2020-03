Echo Investment miało 299,53 mln zł zysku netto, 450,15 mln zł zysku EBIT w 2019



Warszawa, 23.03.2020 (ISBnews) - Echo Investment odnotowało 299,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 305,36 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 450,15 mln zł wobec 404,45 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 880,13 mln zł w 2019 r. wobec 713,04 mln zł rok wcześniej.

"Osiągnięty zysk netto w wysokości 300 mln zł jest rezultatem przede wszystkim wzrostu wartości naszych projektów biurowych i handlowych, przekazania klientom 1 263 mieszkań oraz sprzedaży biurowców Biura przy Bramie w Warszawie i O3 Business Campus III w Krakowie. [...] Systematycznie wzmacniamy naszą pozycję w gronie największych deweloperów mieszkaniowych w kraju. Mamy za sobą udany rok. Jako jeden z nielicznych deweloperów zwiększyliśmy sprzedaż mieszkań, podpisując 1 357 umów przedwstępnych, co oznacza 38% wzrostu w porównaniu do 2018 r. Rozpoczęliśmy budowę i wprowadziliśmy do sprzedaży dziewięć projektów z ponad 1 800 mieszkaniami" - napisał prezes Nicklas Lindberg w liście do akcjonariuszy.

"W 2019 r. powiększyliśmy bank ziemi o nieruchomości o potencjale ponad 170 tys. m2 powierzchni biurowej i mieszkaniowej oraz zabezpieczyliśmy tereny pod kolejne 190 tys. m2 powierzchni - głównie mieszkaniowej (w tym projekty mieszkań na wynajem). [...] Żeby zagwarantować rozwój naszej działalności w sektorze mieszkaniowym, w 2019 r. i na początku 2020 r. zakupiliśmy i zabezpieczyliśmy w kilku miastach tereny, na których powstanie ponad 8 tys. mieszkań" - czytamy dalej.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 21,41 mln zł wobec 42,43 mln zł zysku rok wcześniej.

Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW.

(ISBnews)