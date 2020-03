Rząd chce upoważnić ministra zdrowia do zakupów środków ochrony osobistej



Warszawa, 23.03.2020 (ISBnews) - Rząd planuje upoważnić ministra zdrowia do dokonywania zakupów określonych środków ochrony indywidualnej na potrzeby personelu medycznego w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, w tym także zakupów transportu sanitarnego, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie zaopatrzenia w środki ochrony indywidualnej, które są niezbędne do przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 ma zostać przyjęty w II kwartale.

Konieczność wprowadzenia tej regulacji podyktowana jest wzrostem liczby zakażeń, a tym samym wzrostem zapotrzebowania na środki ochrony indywidualnej dla osób udzielających świadczeń opieki zdrowotnej.

Zgodnie z zakładanymi w projekcie rozwiązaniami, środki ochrony indywidualnej (maski, gogle, przyłbice, fartuchy etc.) będą mogły być udostępniane przed zakończeniem oceny zgodności i bez umieszczenia oznakowania CE nie dłużej niż 30 dni od dnia zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Projekt zakłada również możliwość dopuszczenia do obrotu środków ochrony indywidualnej oraz wyrobów medycznych, które nie są dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej, a są dopuszczone w innych państwach. Podobne regulacje zostały wprowadzone na terenie Republiki Federalnej Niemiec.

Taką możliwość dopuszcza zaleceniu Komisji Europejskiej 2020/403 z 13 marca 2020 r. w sprawie oceny zgodności i procedur nadzoru rynku w kontekście zagrożenia związanego z COVID-19.

(ISBnews)