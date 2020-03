Erbud przekaże dwa respiratory szpitalowi w Brzezinach



Warszawa, 24.03.2020 (ISBnews) - Erbud podpisał z Powiatowym Centrum Zdrowia w Brzezinach umowę na nieodpłatne przekazanie dwóch respiratorów. Łączna wartość darowizny to ok. 210 tys. zł, podała spółka.

"Jako społeczeństwo znaleźliśmy się obecnie w bardzo trudnej sytuacji, która wymaga zaangażowania od każdego z nas. Mam nadzieję, że zdamy ten test pozytywnie i to nas wzmocni jako wspólnotę, w przeciwnym razie negatywne skutki odczujemy wszyscy. Jako firma dorzuciliśmy swoją cegiełkę w ramach pomocy dla szpitali i zakupiliśmy dwa respiratory dla szpitala w Brzezinach. Z kolei nasza Fundacja, która na co dzień pomaga domom dziecka, zaopatrzyła je w środki ochrony osobistej: płyny do dezynfekcji, maseczki i rękawiczki" - powiedział prezes Dariusz Grzeszczak, cytowany w komunikacie.

Oprócz dwóch respiratorów Hamilton C-1 spółka podaruje Szpitalowi Specjalistycznemu m.in. ultrasonograf, zestawy do nebulizacji oraz 20 bronchoskopów. Powiatowe Centrum Zdrowia w dwunastotysięcznych Brzezinach jest jednym z najnowocześniejszych szpitali w województwie łódzkim. Dysponuje ponad 180 miejscami dla pacjentów, podano także.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2018 r. miała 2,33 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)