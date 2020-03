SAN MATEO, Kalifornia, 24 marca 2020 r. /PRNewswire/ -- Dnia 24 marca 2020 r. MORE Health, firma telemedycyny transgranicznej z siedzibą w Dolinie Krzemowej wprowadza na rynek wysokiej jakości, bezpłatnie dostępne narzędzie samooceny objawów COVID-19 w sześciu językach na stronie covid19.morehealth.com.

Kwestionariusz samooceny objawów koronawirusa MORE COVID-19 został opracowany przez zespół amerykańskich i międzynarodowych ekspertów w zakresie chorób zakaźnych, w tym dr Gary'ego Schoolnika, byłego dyrektora chorób zakaźnych w szpitalu w Stanford i profesora medycyny na Uniwersytecie Stanforda oraz profesor Wang Yan, zastępcę dyrektora oddziału chorób zakaźnych w szpitalu przy Uniwersytecie Pekińskim. Dr Schoolnik od dawna zajmuje się badaniami i leczeniem chorób zakaźnych w USA i na całym świecie. Obecnie leczy pacjentów z COVID-19 w Stanach Zjednoczonych. Profesor Wang Yang specjalizuje się w klinicznym leczeniu chorób zakaźnych już od ponad 20 lat i ma bezpośrednie doświadczenie w leczeniu pacjentów z COVID-19 oraz zdalnym wspomaganiu personelu medycznego w Wuhan w prowincji Hubei liczącej wiele infekcji wirusem COVID-19.

Kwestionariusz samooceny może pomóc użytkownikom w podjęciu decyzji o tym, czy powinni wracać do zdrowia w domu czy też udać się do wyznaczonego punktu testów. Kwestionariusz pomaga w decyzji o telefonie pod numer 911 czy też kontakcie z lekarzem rodzinnym. Narzędzie firmy MORE Health może zmniejszyć niepokój i panikę wśród większości ludzi, którzy nie muszą być obejmowani testami. Ponadto narzędzie może przesiewać potencjalnie zarażone populacje na raz w dużych liczbach, tym samym zmniejszając obłożenie systemu opieki zdrowotnej i pomagając w szybkiej identyfikacji pacjentów w grupie wysokiego ryzyka.

W celu poszerzenia dostępu narzędzie MORE Health jest zupełnie bezpłatne dla użytkowników i szpitali na całym świecie. Dzięki temu placówki mogą dostosować własne procedury diagnostyki hierarchicznej i system leczenia. Strona internetowa nie zawiera reklam i nie gromadzi danych osobowych.

O MORE Health

Na długo przed wybuchem epidemii firma MORE Health wspierała chińskich lekarzy przez pozwalanie im na korzystanie z platformy do konsultacji z najlepszymi lekarzami ze znanych amerykańskich szpitali. Z upływem czasu firma MORE Health dopracowała platformę przez praktyczne doświadczenia z przypadkami i usprawnienia technologiczne. Firma MORE Health jest obecnie liderem w branży telemedycyny transgranicznej. Ma także rozbudowane możliwości w diagnostyce wspieranej przez sztuczną inteligencję i opracowała programy diagnostyki ze sztuczną inteligencją dla pacjentów z rakiem płuc. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.morehealth.com lub pod adresem hello@morehealth.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/596627/MORE_Health_Logo.jpg

Źródło: MORE Health

Źródło informacji: PR Newswire