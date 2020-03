W 2019 r. Światowa Organizacja Zdrowia uznała wzrastającą niechęć do stosowania szczepionek („opóźnienie w przyjęciu lub odrzuceniu szczepionki pomimo dostępności usług szczepień” ) jako jedno z 10 największych globalnych zagrożeń dla zdrowia. Według badań niecałe 80 proc. ludzkości uważa, że szczepionki są bezpieczne. W Europie Północnej 73 proc. mieszkańców zgadza się z tym stwierdzeniem, w Europie Zachodniej odsetek ten jest jeszcze niższy i wynosi 59 proc., natomiast w Europie Wschodniej zaufanie do szczepionek deklaruje tylko 40 proc. ludności - wynika z danych Wellcome Global Monitor. W Polsce 84 proc. ankietowanych wierzy w bezpieczeństwo szczepionek.

Największy sceptycyzm wobec szczepionek widoczny jest we Francji. Aż jedna trzecia Francuzów (33 proc.) uważa, że szczepionki nie są bezpieczne.

Wysoki poziom sceptycyzmu jest obecny w społeczeństwie francuskim we wszystkich grupach demograficznych i nie różni się znacząco w zależności od wykształcenia, wieku, płci, statusu miejskiego lub wiejskiego, ani nawet tego, czy ludzie posiadają potomstwo.

Brak zaufania do szczepionek we Francji nie jest zjawiskiem nowym, ale naukowcy zauważyli wyraźny wzrost obaw społecznych po kontrowersyjnej kampanii na rzecz szczepień pandemicznych przeciwko grypie w 2009 r., kiedy to WHO była oskarżana o działanie pod wpływem firm farmaceutycznych.

Rosnąca niepewność wobec szczepionek we Francji w ciągu ostatnich kilku lat obniżyła zasięg szczepień wśród niektórych dzieci i młodych osób poniżej poziomu progów odporności zbiorowej i doprowadziła do wzrostu liczby zachorowań na odrę i choroby meningokokowe.

Aby zmniejszyć wskaźniki odmów szczepień, w 2018 r. francuski rząd zwiększył liczbę obowiązkowych szczepionek z 3 do 11 dla dzieci w wieku do 2 lat.

Nowy koronawirus SARS-Cov-2, który wywołuje chorobę o nazwie COVID-19, zbiera śmiertelne żniwo we wszystkich krajach Europy. W Europie najwięcej przypadków zakażeń jest we Włoszech, Hiszpanii, Niemczech i Francji. Najwięcej ofiar śmiertelnych zaś notuje się we Włoszech, Hiszpanii i Francji. Na razie szczepionki na SARS-Cov-2 jeszcze nie opracowano, pytanie, czy ogrom pandemii COVID-19 sprawi, że sceptycyzm w stosunku do stosowania szczepionek na świecie się zmniejszy.

